Azmeera Chandulal Succumbs To COVID, Telangana Leaders Condole Death
Former minister Azmeera Chandulal died on Thursday at a private hospital in Hyderabad. The 66-year-old leader is survived by his wife and four children. He worked as the Tribal Welfare Minister in NT Rama Rao’s Cabinet. Later, he left the TDP and joined TRS.
He served as the Tourism and Cultural Affairs Minister in K Chandrasekhar Rao’s Cabinet from 2014 to 2018. He was a three-time MLA from Mulugu Assembly Constituency and a two-time MP from Warangal Parliament Constituency.
Minister for Health, Medical and Family Welfare, Government of Telangana State Eatala Rajendear tweeted that it is very sad to listen to the death news of Chandulal. Here is the tweet made by Eatala.
మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ అజ్మీరా చందూలాల్ గారు మరణించడం చాలా బాధాకరం. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటూ వారి కుటుంబ సభ్యులను ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. pic.twitter.com/gndjgMVQS3
— Eatala Rajender (@Eatala_Rajender) April 15, 2021
Telangana leaders took to their social media handles and are sharing their condolence messages. Here are some of the tweets.
మాజీ మంత్రి శ్రీ అజ్మీరా చందూలాల్ గారి మృతి పట్ల తీవ్రసంతాపాన్ని తెలుపుతున్నా. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో, తెలంగాణ తొలి మంత్రివర్గంలోసభ్యుడిగా తనదైన పాత్రను పోషించారు. గిరిజనుల సమస్యలపరిష్కారం కోసంఎంతో కృషిచేశారు. pic.twitter.com/06JzYZMkeM
— Harish Rao Thanneeru (@trsharish) April 16, 2021
మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ అజ్మీరా చందూలాల్ గారు మరణించడం చాలా బాధాకరం. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటూ వారి కుటుంబ సభ్యులను ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. pic.twitter.com/OBxPf9pQes
— Errabelli DayakarRao (@DayakarRao2019) April 16, 2021
మాజీ మంత్రి చందూలాల్ గారి మరణం పట్ల టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి శ్రీ @KTRTRS సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. చందూలాల్ గారి మరణం పార్టీకి తీరని లోటని అన్నారు. రాజకీయాల్లో అనేక హోదాల్లో సుదీర్ఘకాలం పాటు ప్రజలకు, ముఖ్యంగా గిరిజనుల అభివృద్ధి కోసం అపూర్వమైన సేవలందించారని కొనియాడారు. pic.twitter.com/ePON2fDHWA
— TRS Party (@trspartyonline) April 16, 2021
మాజీ మంత్రి అజ్మీరా చందూలాల్ మృతి వారి మరణం తీరనిలోటు చందూలాల్ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను.@Koppulaeshwar1 @KTRTRS @venkateshnethaB @trspartyonline @TelanganaCMO @trsharish @puvvada_ajay @DayakarRao2019 pic.twitter.com/vMifJJjIvs
— Koppulaeshwar (@Koppulaeshwar1) April 16, 2021
మాజీ మంత్రి చందూలాల్ గారి మరణం పట్ల టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి శ్రీ @KTRTRS సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. చందూలాల్ గారి మరణం పార్టీకి తీరని లోటని అన్నారు. రాజకీయాల్లో అనేక హోదాల్లో సుదీర్ఘకాలం పాటు ప్రజలకు, ముఖ్యంగా గిరిజనుల అభివృద్ధి కోసం అపూర్వమైన సేవలందించారని కొనియాడారు. pic.twitter.com/ePON2fDHWA
— TRS Party (@trspartyonline) April 16, 2021
మాజీ మంత్రి శ్రీ అజ్మీరా చందూలాల్ గారి అకాల మరణం దురదృష్టకరం. మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా, రెండుసార్లు ఎంపీగా, రెండుసార్లు మంత్రి పదవి చేపట్టి, గిరిజనుల సమస్యల పరిష్కారానికి వారు చేసిన కృషి వెలకట్టలేనిది.
వారి మృతి తెలంగాణకు తీరని లోటు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి🙏 pic.twitter.com/1ol6CXufI7
— Gangula Kamalakar (@GKamalakarTRS) April 16, 2021