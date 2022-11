Kannada Rajyotsava Award 2022 Winners List

The Karnataka government has announced the Kannada Rajyotsava Award winners for the year 2022 to coincide with the celebrations of the Karnataka formation day. Here's a look at achievers from all walks of life who have won the award for the year 2022

Kannada Rajyotsava Awards 2022 winners

A complex field

Subbarama Shetty (Bangalore),

Vidwan Gopal Krishna Sharma (Bangalore),

Mrs. Soligara Madam (Chamarajanagar)

Soldier

Subedar BK Kumaraswamy (Bangalore)

Journalism

H.R. Srisha (Bangalore),

GM Shirahatti (Gadag)

agriculture

Ganesh Thimmaiah (Kodagu),

Chandrasekhar Narayanpur (Chikkamagaluru)

Science and Technology

K. Sivan (Bangalore)

D.R.Baluragi (Raichur)

the environment

Salumada Ninganna (Ramanagar)

Civil Service Sector

Mallamma Flower Boat (Vijayanagar)

Administration

L.H. Manjunath (Shivamogga),

Madan Gopal (Bangalore)

Abroad

Devidas Shetty (Mumbai),

Arvind Patil (Overseas),

Krishnamurthy Manja (Telangana)

Abroad

Rajkumar of Gulf Country (Gulf Nation)

Medical

Dr. H. S. Mohan (Shivamogga)

Dr. Basavanthappa (Davanagere)

Social service

Ravishetti (South Kannada)

Kariappa (Bangalore Rural)

MS Cory Shetter (Haveri)

D. Madegowda (Mysore)

Balbir Singh (Bidar)

the broadcasting industry

BV Naidu (Bangalore)

Jayaram Banan (Udupi)

Srinivas (Kolar)

theater

Tippanna Helavar (Yadagiri)

Lalitabai Channadasar (Vijaypur)

Gurunath Hoogar (Kalaburgi)

Prabhakar Joshi (Udupi)

Srishaila Huddar (Haveri)

Music

Narayan.M (South Kannada)

Anantacharya Balacharya (Dharwad)

Anjinappa Satpadi (Chikkaballapur)

Ananta Kulkarni (Bagalakot)

folklore

Samadevappa Erappa Nadiger (Northern Kannada)

Gudda Panara-Divine Dancer (Udupi)

Kamalamma Midwife (Raichur)

Savitri Pujar (Dharwad)

Rachaiah Salimath (Balakote),

Mahadeshwar Gowda Lingadahalli, Veeragase (Haveri)

Sculpture

Parushuram Pawar (Bagalakot),

Hanumanthappa Balappa Hukkeri (Belagavi)

painting

Sannarangappa Chitrakar-Kinna's Art (Koppal)

movie

Duttanna (Chitradurga), Avinash (Bangalore)

Television

Bittersweet Moon (Bangalore)

Yakshagana

MA Naik (Udupi)

Subrahmanya Dhareshwar (Uttar Kannada)

Sarapadi Ashok Shetty (South Kannada)

open

Advaiah Cha Hiremath-Doddata (Dharwad)

Shankarappa Mallappa Horpet (Koppal)

H. Pandurangappa (Bellary)

Literature

Shankar Chachadi (Belagavi)

Krishna Gowda (Mysore)

Ashoka Babu Nilagarh (Belgavi)

A. Ra Mitra (Hassan)

Ramakrishna Marathe (Kalaburgi)

Education-

Koti Rangappa (Tumkur)

MG Nagaraj - Researcher (Bangalore)

Sports

Dattatreya Govinda Kulkarni (Dharwad)

Raghavendra Annekar (Belagavi)

Judiciary

Venkatachalapathy (Bangalore)

Nanjundereddy (Bangalore)

dance

Kamalakshacharya (South Kannada)

Amrita Mahotsava Rajyotsava Award of Independence-2022

Ramakrishna Ashram (Mysore)

Lingayat Progressive Organization (Gadag)

Agadi Tota (Haveri)

Thalassemia and Haemophilia Society (Bagalakote)

Amrita Shishu Niwas (Bangalore)

Sumana Foundation (Bangalore)

Yuva Vahini Organization (South Kannada)

Nele Foundation-Orphan Rehabilitation Center (Bangalore)

Nammane Summane - Refugee Ashram (Mangalmukhi Institute (Bangalore)

Uma Maheshwari Backward Classes Development Trust (MANDYA)