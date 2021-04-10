How Do You wish Ugadi In Different Languages?
Ugadi, the Telugu new year is the time we connect with our loved ones. We want to wish everyone a lot of happiness, joy and good health. The Plava Nama Samvasthsara for Telugites is here. Do you want to wish your loved ones in the language they know? Here is a list of happy Ugadi wishes in different languages.
Kannada- ಹೊಸತನ್ನು ಹೊತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಯುಗಾದಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳಲಿ ಹೊಸ ಹರ್ಷ ತರಲಿ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ... ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
Hindi- इस उगाडी महोत्सव से आपको बहुत खुशी और आनंद मिलेगा। आपको शांति, प्यार और सफलता मिल सकती है। मेरी हार्दिक शुभकामनाओं को भेजकर आप को शुभकामनाएँ।
Malayalam- ഈ ഉഗാഡി ഉത്സവം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും വിനോദവും നൽകട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സ്നേഹവും വിജയവും കണ്ടെത്തട്ടെ. എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ ഉഗാഡി ആശംസകൾ നിങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നു.
Bengali- আমি আশা করি যে আপনার জীবন শুরু হতে চলেছে উগাদি উৎসবের সাথে চমক ও আনন্দে পূর্ণ হবে। আপনি জীবনে যা চান তা দিয়ে ধন্য হন।
French- J'espère que votre vie sera pleine de surprise et de joie avec le festival Ugadi qui est sur le point de commencer. Puissiez-vous être béni avec tout ce que vous voulez dans la vie.
German- Ich hoffe, Ihr Leben wird voller Überraschung und Freude mit dem Ugadi Festival sein, das gleich beginnt. Mögest du mit allem gesegnet sein, was du im Leben willst.
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Gujarati- હું આશા રાખું છું કે તમારું જીવન શરૂ થનારી ઉગાદી મહોત્સવથી આશ્ચર્ય અને આનંદથી ભરેલું હશે. જીવનમાં તમે ઇચ્છો તે બધુંથી તમને આશીર્વાદ મળે.
Marathi- मी आशा करतो की आपले जीवन सुरु होणार असलेल्या उगाडी महोत्सवासह आश्चर्य आणि आनंदाने भरलेले असेल. तुम्हाला आयुष्यात हव्या त्या प्रत्येक गोष्टीचा आशीर्वाद मिळावा.
Punjabi- ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਗਾਡੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ.
Spanish- Espero que su vida esté llena de sorpresas y alegría con el Festival Ugadi que está a punto de comenzar. Que seas bendecido con todo lo que deseas en la vida.
Tamil- தொடங்கவிருக்கும் உகாடி விழாவில் உங்கள் வாழ்க்கை ஆச்சரியமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்ததாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். வாழ்க்கையில் நீங்கள் விரும்பும் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிப்பாராக.
Urdu- مجھے امید ہے کہ یوگاڈی فیسٹیول شروع ہونے ہی سے آپ کی زندگی حیرت اور خوشی سے بھر پور ہوگی۔ آپ کو زندگی میں ہر چیز کی سعادت نصیب ہو۔
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