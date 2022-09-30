Meet The Characters in Mani Ratnam's Ponniyin Selvan Part 1

Sep 30, 2022, 12:38 IST
Meet The Characters in Mani Ratnam's Ponniyin Selvan Part 1 - Sakshi Post

Here are some of the important characters of the movie Ponniyin Selvan of Mnai ratanam. 

Vikram As Aditya Karikalan

Karthi As Vallavaraiyan Vandiyathevan

Trisha Krishnan As  Kundhavi

Aishwarya Rai Bachchan As  Nandhini / Mandhankini

Prakash Raj  as Sundara Chola

Sarathkumar as Periya Paluvetarayar

Parthiban as Chinna Paluvetarayar

Jayaram Ravi as Azhwarkadiyaan Namb

Prabhu as Periya Vellar Boothi Vikramakesari

Aishwarya Lekshmi as Poonguzhali

Sobhita Dhulipala as Vaanathi

Nassar as Veerapandiyan

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