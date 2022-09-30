Meet The Characters in Mani Ratnam's Ponniyin Selvan Part 1
Here are some of the important characters of the movie Ponniyin Selvan of Mnai ratanam.
Vikram As Aditya Karikalan
Karthi As Vallavaraiyan Vandiyathevan
Trisha Krishnan As Kundhavi
Aishwarya Rai Bachchan As Nandhini / Mandhankini
Prakash Raj as Sundara Chola
Sarathkumar as Periya Paluvetarayar
Parthiban as Chinna Paluvetarayar
Jayaram Ravi as Azhwarkadiyaan Namb
Prabhu as Periya Vellar Boothi Vikramakesari
Aishwarya Lekshmi as Poonguzhali
Sobhita Dhulipala as Vaanathi
Nassar as Veerapandiyan
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