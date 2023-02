Powerful Shiv Mantras To Chant On Maha Shivaratri 2023

Saturday (February 18) markes Mahashivaratri, Hindu festival celebrated annually in honour of the deity Shiva. The name also refers to the night when Shiva is regarded to perform his divine dance, called the Tandava. A Shivaratri is observed on the night before the full moon during every month of the luni-solar Hindu calendar. According to the South Indian calendar, Maha Shivaratri is observed on Chaturdashi Tithi during Krishna Paksha in the month of Magha, and in other parts of India, on the 13th or 14th night of Krishna Paksha in Phalguna of the Hindu calendar. On this day, devotees chant shiv mantras, fast, meditate and stay awake throughout this night.

Check out shiv mantras to chant on Shivaratri:

Panchakshari Shiva Mantra

Om namah shivaya shivaya namah om

Om namah shivaya shivaya namah om

nagendraharaya trilochanaya

bhasmangaragaya mahesvaraya

nityaya suddhaya digambaraya

tasmai na karaya namah shivaya

mandakini salila chandana charchitaya

nandisvara pramathanatha mahesvaraya

mandara pushpa bahupushpa supujitaya

tasmai ma karaya namah shivaya

shivaya gauri vadanabja brnda

suryaya dakshadhvara nashakaya

sri nilakanthaya Vrshadhvajaya

tasmai shi karaya namah shivaya

vashistha kumbhodbhava gautamarya

munindra devarchita shekharaya

chandrarka vaishvanara lochanaya

tasmai va karaya namah shivaya

yagna svarupaya jatadharaya

pinaka hastaya sanatanaya

divyaya devaya digambaraya

tasmai ya karaya namah shivaya

panchaksharamidam punyam yah pathechchiva

sannidhau shivalokamavapnoti sivena saha modate

Rudra Mantra

"Om Namo Bhagavate Rudraya"

Rudra Gayatri Mantra

Om MahadevayaVidmahe Rudramurtaye Dhimahi

Tannah Shivah Prachodayat॥

Maha Mrityunjaya Mantra

Om Tryambakam yajaamahe sugandhim pushtivardhanam |

Urvaarukamiva bandhanaan-mrityormuksheeya maamritaat ||

Daaridrya dahana stotram

vishveshvaraya narakarnava taranaya

karnamrutaya shashishekhara dharanaya

karpurakantidhavalaya jatadharaya

daridrya duhkhadahanaya namah shivaya

gauripriyaya rajanishakaladharaya

kalantakaya bhujagadhipankanaya

gangadharaya gajarajavimardanaya

daridrya dukhadahanaya namah shivaya

bhaktipriyaya bhavarogabhayapahaya

ugraya durgabhavasagarataranaya

jyotirmayaya gunanamasunutyakaya

daridrya duhkha dahanaya namah shivaya

charmambaraya shavabhasmavilepanaya

bhalekshanaya manikundala manditaya

manjirapadayugalaya jatadharaya

daridrya duhka dahanaya namah shivaya

panchananaya phaniraja vibhushanaya

hemamshukaya bhuvanatrayamanditaya

anandabhumivaradaya tamomayaya

daridrya duhka dahanaya namah shivaya

bhanupriyaya bhavasagarataranaya

kalantakaya kamalasanapujitaya

netratrayaya shubhalakshana lakshitaya

daridrya duhka dahanaya namah shivaya

ramapriyaya raghunathavarapradaya

nagapriyaya narakarnavataranaya

punyeshu punyabharitaya surarchitaya

daridrya duhka dahanaya namah shivaya

mukteshwaraya phaladaya ganeshwaraya

gitapriyaya vrushabheshwara vahanaya

matangacharmavasanaya maheshwaraya

daridrya duhka dahanaya namah shivaya

Source: Isha