AMARAVATI: The Andhra Pradesh government has issued a gazette notification carving out 26 districts out of the existing 13. All the new districts would come into being from April 4 (Monday), the gazette issued on Saturday night said.

As the Andhra Pradesh government is set to administer the newly carved 13 districts from tomorrow.

After the reorganization of districts, in terms of geographical area, Prakasam is the largest district as it’s spread on 14,322 sq km while Sri Potti Sriramulu Nellore district is the most populous district as its current population stands at 24.697 lakhs.

--These two districts are large districts because both the districts together have 8 constituencies and 38 mandals.

--With just 3,659 sq km area, Parvathipuram Manyam district becomes the smallest district and its population is just 9.253 lakhs. If we talk about the constituencies in a district, the Alluri Sitaramaraju district has only three constituencies while each district contains 3 to 8 constituencies.

--Formed as a single urban district, Visakhapatnam district has only 11 mandals and its population is 19.595 lakhs.

--One district was additionally created carving out the tribal areas in East Godavari and Visakhapatnam.

--Population-wise, each district has a population of 9.253 lakhs to 24.5 lakhs.

The rationale behind the state government’s decision to reorganize the districts was to make each parliamentary constituency geographically and administratively convenient.

During the exercise of reorganization of districts, the government ensured that the one assembly constituency is in one district.

Acting on the representations received from locals, some mandals have been merged with the nearby districts. This ensured that the people of the respective constituencies did not face any administrative difficulties.

Let’s take a brief look at the new districts' geographical area with their mandals and population (as per the 2011 census).

Srikakulam District

District Headquarters: Srikakulam

Assembly Constituencies: 8 (Ichchapuram, Palasa, Tekkali, Echerla, Srikakulam, Amadalavalasa, Pathapatnam, Narasannapeta)

Revenue Divisions: Palasa (New), Tekkali, Srikakulam. Mandals: 30

Mandals in Palasa Division: Ichchapuram, Kaveeti, Sompeta, Kanchili, Palasa, Mandasa, Vajrapukottur, Nandigam

Mandals in Tekkali Division: Tekkali, Santhabommali, Kotabommali, Saravakota, Maliyaputti, Pathapatnam, Srikakulam, Kottur. Hiramandalam, Lakshmi Narasupeta

Mandals in Srikakulam Division: Srikakulam, Gara, Amadalavalasa, Ponduru, Sarubujjili, Burja, Narasannapeta, Polaki, Echerla, Laveru, Ranasthalam, Jalumuru, Ganguwarishigadam

Area: 4,591 sq km

Population: 21.914 lakhs

Vizianagaram District

District Headquarter: Vizianagaram

Assembly constituencies: 7 (Rajaam, Bobbilim Cheepurupalli, Nellimarla, Vizianagaram, Sringavarapukota, Gajapatinagaram)

Revenue Divisions: Bobbili (New), Cheepurupalli (New), Vizianagaram

Mandals: 27

Mandals in Bobbili Divisions: Bobbili, Ramabhadrapuram, Badangi, Therlam, Gajapatinagaram, Dattirajeru, Bondapalli, Mentada,

Mandals in Cheepurupalli Divisions : Cheepurupalli, Garividi, Gurla, Nellamerla, Merakamudidam, Vangara, Regidi Amadalavalasa, Santhakaviti, Rajam

Mandals in Vizianagaram Division : Vizianagaram, Gantyada, Pusapatirega, Denkada, Bhogapuram, Sringavarapukota, Jami, Vepada, Lakkavarapukota, Kothavalasa

Area: 4,122 sq km

Population: 19.308 lakhs

Parvathipuram Manyam district

District Headquarters: Parvathipuram

Assembly Constituencies: 4 (Palakonda, Parvathipuram, Saluru, Kurupam)

Revenue Divisions: Parvathipuram, Palakonda

Mandals : 15

Mandals in Parvathipuram Division : Parvathipuram, Sitanagaram, Balijapeta, Saluru, Pachipenta, Makkuva, Komarada, Garugubilli

Mandals in Palakonda Division : Jiyammavalasa, Gummalakshmipuram, Kurupam, Palakonda, Seethampeta, Bhamini, Veeraghattam

Area: 3,659 sq km

Population: 9.253 lakhs

Alluri Sitaramaraju District

District Headquarters: Paderu

Assembly Constituencies: 3 (Paderu, Araku, Rampachodavaram)

Revenue Division Areas: Paderu, Rampachodavaram

Mandals : 22

Mandals in Paderu Division: Araku Valley, Pedabayalu, Dumbriguda, Munchangiputtu, Hakumpeta, Ananthagiri, Paderu, G Madugula, Chintapalli, Gudem Kotha Veedhi, Koyiuru

Rampachodavaram

Mandals in Rampachodavaram Division: Rampachodavaram, Devipatnam, Y Ramavaram, Addateegala, Gangavarama, Maredumilli, Rajavommangi, Yetapaka, Chinturu, Koonavaram, Vara Ramachandrapuram

Area: 12,251 sq km

Population: 9.54 lakhs

Visakhapatnam District

District Headquarters: Visakhapatnam

Assembly Constituencies: 6 (Bhimili, Visakha East, Visakha North, Visakha West, Visakha South, Gajuwaka)

Revenue Divisions: Bheemunipatnam (New), Visakhapatnam.

Mandals : 11

Mandals in Bheemunipatnam Division : Bheemunipatnam, Anandapuram, Padmanabham, Visakhapatnam Rural, Seethammadhara

Mandals in Visakhapatnam Division : Gajuwaka, Pedagantyada, Gopalapatnam, Mulagada, Maharanipeta, Pendurthi

Area: 1,048 sq km

Population: 19.595 lakhs

Anakapalli district

District Headquarters: Anakapalli

Assembly Constituencies: 7 (Payakaraopeta, Narsipatnam, Madugula, Anakapalli, Yelamanchili, Pendurthi, Chodavaram)

Revenue Divisions: Anakapalli, Narsipatnam

Mandals : 24

Mandals in Anakapalli Division: Devarapalli, K Kottapadu, Anakapalli, Kasimkotta, Yalamanchili, Rambilli, Chokapatha, Munagapaka, Atchutapuram, Buchaiahpeta, Chodavaram, Paravada, Sabbavaram

Mandals in Narsipatnam Division : Narsipatnam, Golugonda, Makavarapalem, Nathavaram, Nakkapalli, Payakaraopeta, Kota Aurutla, S Rayavaram, Ravikamatham, Rolugunta, Madugula, Chidikada

Area : 4,292 sq km

Population: 17.270 lakhs

Kakinada district

District Headquarters: Kakinada

Assembly Constituencies: 7 (Tuni, Prathipadu, Jaggampeta, Pithapuram, Kakinada City, Kakinada Rural, Peddapuram)

Revenue Divisions : Peddapuram, Kakinada

Mandals : 21

Mandals in Peddapuram Division : Peddapuram, Jaggampeta, Gandepalli, Kirlampudi, Tuni, Kottanandur, Prathipadu, Sankhavaram, Yeleswaram, Rautulapudi, Thondangi

Mandals in Kakinada Division : Samarlakota, Pithapuram, Gollaprolu, U Kothapalli, Karapa, Kakinada Rural, Kakinada Urban, Pedapudi, Kajuluru, Tallarevu

Area : 3,019 sq km

Population: 20.923 lakhs

Konaseema district

District Headquarters: Amalapuram

Assembly Constituencies: 7 (Ramachandrapuram, Mandapeta, Amalapuram, Rajolu, Gannavaram, Kothapeta, Mummidivaram)

Revenue Divisions: Ramachandrapuram, Amalapuram

Mandals : 22

Mandals in Ramachandrapuram Division : Ramachandrapuram, K Gangavaram, Mandapeta, Rayavaram, Kapileswarapuram, Kothapeta, Ravulapalem, Athreyapuram, Alamuru

Mandals in Amalapuram Division : Mummidivaram, I Polavaram, Katrenikona, Amalapuram, Uppalaguptam, Allavaram, Rajolu, Malikipuram, Sakhinetipalli, Mamidikuduru, P Gannavaram, Ambajipeta, Ayanavilli

Area : 2,083 sq km

Population: 17.191 lakhs

East Godavari district

District Headquarters: Rajahmundry

Assembly Constituencies: 7 (Anaparthi, Rajanagaram, Rajahmundry City, Rajahmundry Rural, Kovvur, Nidadavolu, Gopalapuram)

Revenue Divisions: Rajahmundry, Kovvur

Mandals: 19

Mandals in Rajahmundry Division : Rajahmundry Urban, Rajahmundry Rural, Kadiyam, Rajanagaram, Sitanagaram, Korukonda, Gokavaram, Anaparthi, Bikkavolu, Rangapeta

Mandals in Kovvur Division: Kovvur, Chagallu, Tallapudi, Nidadavolu, Undrajavaram, Peravali, Devarapalli, Gopalapuram, Nallajarla

Area : 2,561 sq km

Population: 18.323 lakhs

West Godavari district

District Headquarters: Bhimavaram

Assembly Constituencies: 7 (Achanta, Palakollu, Narsapuram, Bhimavaram, Undi, Tanuku, Tadepalligudem)

Revenue Divisions: Narsapuram, Bhimavaram (New).

Mandals : 19

Mandals in Narsapuram Division : Narsapuram, Mogalthuru, Palakollu, Poduru, Yelamanchili, Achanta, Penugonda, Penumantra, Tanuku, Iragavaram

Mandals in Bhimavaram Division : Attili, Bhimavaram, Veeravasaram, Undi, Kalla, Palacoderu, Akiveedu, Tadepalligudem, Pentapadu

Area: 2,178 sq km

Population: 17.80 lakhs

Eluru district

District Headquarters: Eluru

Assembly Constituencies: 7 (Unguturu, Kaikaluru, Denduluru, Eluru, Polavaram, Nuziveedu, Chintalapudi)

Revenue Divisions: Jangareddygudem, Eluru, Nuziveedu.

Mandals : 28

Mandals in Jangareddygudem Division: Jangareddygudem, Polavaram, Buttayagudem, Jeelugumilli, Koyyalagudem, Kukkunuru, Velerupadu, Kamavarapukotta, T Narsapuram, Dwarakatirumala

Mandals in Eluru Division: Eluru, Denduluru, Pedavegi, Pedapadu, Unguturu, Bhimadolu, Nidamarru, Ganapavaram, Kaikaluru, Mandavalli, Kalidindi, Mudinepalli,

Mandals in Nuziveedu Division: Nuziveedu, Agiripalli, Chatrai, Musunuru, Chintalapudi, Lingapalem

Area: 6,679 sq km

Population: 20.717 lakh

Krishna District

District Headquarters: Machilipatnam

Assembly constituencies: 7 (Gudivada, Penamaluru, Gannavaram, Pedana, Machilipatnam, Avanigadda, Pamarru)

Revenue Divisions: Gudiwada, Machilipatnam, Uyyuru (New)

Mandals: 25

Mandals in Gudiwada Division: Gudiwada, Gudlavalleru, Nandivada, Pedaparupudi, Pamarru, Gannavaram, Bapulapadu, Unguturu

Mandals in Uyyuru Division: Uyyuru, Pamidimukkala, Kankipadu, Penamaluru, Thotlavallur, Movva, Ghantasala, Challapalli

Mandals in Machilipatnam Division: Pedana, Gudur, Bantumilli, Krittivennu, Machilipatnam, Avanigadda, Mopidevi, Nagayalanka, Kodur

Area: 3,775 square kilometers

Population: 17.35 lakhs

Prakasam District

District Headquarters: Ongole

Assembly constituencies: 8 (Yarragondapalem, Giddaluru, Santhanuthalapadu, Ongole, Kondepi, Darshi, Kanigiri, Markapuram)

Revenue Divisions: Markapuram, Kanigiri (New), Ongole.

Mandals: 38

Mandals in Markapuram Division: Markapuram, Giddaluru, Bestavaripeta, Racharla, Komarolu, Kambham, Arthaveedu, Yarragondapalem, Pullalacheruvu, Tripuranthakam, Dornala, Peddaraveedu, Tarlupadu

Mandals in Kanigiri Division: Podili, Hanumanthunipadu, Veligandla, Kanigiri, Pedacherlopalli, Chandrasekharapuram, Pamuru, Konkanamitla, Darshi, Donakonda, Kurichedu, Marripudi, Ponnaluru

Mandals in Ongole Division: Mundlamuru, Kondapi, Jarugumilli, Thaluru, Singarayakonda, Ongole, Kothapatnam, Santhanuthalapadu, Naguluppalapadu, Maddipadu, Cheemakurthi, Tanguturu

Area: 14,322 sq. Km.

Population: 22.88 lakhs

Bapatla District

Bapatla Headqaurters: Bapatla.

Assembly constituencies: 6 (Vemuru, Repalle, Bapatla, Parchuru, Addanki, Chirala)

Revenue Divisions: Bapatla (New), Chirala (New)

Mandals: 25

Mandals in Bapatla Division: Vemuru, Kollur, Chunduru, Bhattiprolu, Amritsar, Repalle, Nizampatnam, Nagaram, Cherukupally, Bapatla, Pittavanipalam, Karlapalem

Mandals in Chirala Division: Chirala, Vetapalam, Addanki, J Pangaluru, Santhamaguluru, Ballikuruva, Korisapadu, Parchuru, Yaddanapudi, Karamchedu, Inkollu, Chinaganjam, Marturu

Area: 3,829 sq km

Population: 15.87 lakhs

Palnadu District

Palnadu Headquarters: Narsaraopet

Assembly constituencies: 7 (Pedakurapadu, Gurjala, Macharla, Chilakaluripet, Narsaraopeta, Vinukonda, Sattenapalli)

Revenue Divisions: Gurjala, Narsaraupeta, Sattenapalli (New).

Mandals: 28

Mandals in Gurjala Division: Gurjala, Dachepalli, Piduguralla, Machavaram, Macharla, Veldurthi, Durgi, Rentachinthala, Karempudi, Bollapalli

Mandals in Sattenapalli Division: Sattenapalli, Rajupalem, Muppalla, Achanpeta, Krosuru, Amravati, Pedakurapadu, Bellamkonda, Nakirekallu

Mandals in Narsaraopeta Division: Chilakaluripeta, Nadendla, Edlapadu, Narsaraopeta, Rompicharla, Vinukonda, Nujendla, Savalyapuram, Eepuru

Area: 7,298 sq km

Population: 20.42 lakhs

Guntur District

District Headquarters: Guntur

Assembly constituencies: 7 (Tadikonda, Guntur West, Guntur East, Mangalagiri, Tenali, Ponnur, Prathipadu)

Revenue Divisions: Guntur, Tenali

Mandals: 18

Mandals in Guntur Division: Tadikonda, Tulluru, Firangipuram, Medikondur, Guntur East, Guntur West, Prathipadu, Vatticherukuru, Pedanandipadu, Pedakakani

Mandals in Tenali Division: Mangalagiri, Tadepalli, Tenali, Kollipara, Ponnur, Chebrol, Duggirala, Kakumanu

Area: 2,443 sq km Population: 20.91 lakhs

NTR District

District Headquarters: Vijayawada.

Assembly constituencies: 7 (Vijayawada West, Vijayawada Central, Vijayawada East, Nandigama, Jaggayyapeta, Thiruvooru, Mylavaram)

Revenue Divisions: Vijayawada, Thiruvooru (New), Nandigama (New).

Mandals: 20

Mandals in Thiruvoor Division: Reddigudem, Thiruvoor, Visannapeta, Gampalagudem, A. Kondur, Mylavaram

Mandals in Nandigama Division: Nandigama, Kanchikacharla, Chandralapadu, Veerullapadu, Jaggayyapeta, Vatsavai

Mandals in Vijayawada Division: Ibrahimpatnam, Vijayawada Rural, Vijayawada West, Vijayawada Central, Vijayawada North, Vijayawada East, G. Kondur

Area: 3,316 sq km

Population: 22.19 lakhs

Potti Sriramulu Nellore District

District Headquarters: Nellore.

Assembly constituencies: 8 (Kovvuru, Nellore City, Nellore Rural, Sarvepalli, Atmakuru, Udayagiri, Kavali, Kandukur)

Revenue Divisions: Kandukur, Kavali, Atmakuru, Nellore.

Mandals: 38

Mandals in Kandukur Division: Kandukur, Lingasamudram, Gudluru, Ulavapadu, Oletivaripalem, Kondapuram, Varikuntapadu

Mandals in Kavali Division: Kavali, Bogolu, Alluru, Dagadarthi, Jaladanki, Kaligiri, Dattulur, Vidavalur, Kodavalur, Vinjamuru

Mandals in Atmakuru Division: Atmakuru, Pegerla, Anumasamudrampet, Marripada, Sangam, Anantasagaram, Udayagiri, Sitaramapuram, Kaluvoya,

Mandal in Nellore Division: Nellore Rural, Nellore Urban, Kovvuru, Buchireddypalem, Indukuripeta, Thotapalliguduru, Muthukuru, Venkatachalam, Manubolu, Podalakuru, Saidapuram, Rapuru

Area: 10,441 sq. Km.

Population: 24.697 lakhs

Kurnool District

District Headquarters: Kurnool.

Assembly constituencies: 8 (Panyam, Kodumuru, Kurnool, Yemmiganur, Mantralayam, Adoni, Aluru, Pathikonda)

Revenue Divisions: Kurnool, Adoni, Pathikonda (New)

Mandals: 26

Mandals in Kurnool Division: Kalluru, Orvakallu, C Belgaum, Gudur, Kurnool Urban, Kurnool Rural, Kodumuru, Veldurthi

Mandals in Adoni Division: Adoni, Mantralayam, Peddakaduburu, Kosigi, Kautalam, Holagunda, Yemmiganur, Nandavaram, Gonegandla

Mandals in Pathikonda Division: Halaharvi, Aluru, Aspari, Devanakonda, Chippagiri, Pathikonda, Maddikera East, Thuggali, Krishnagiri

Area: 7,980 sq. Km.

Population: 22.717

Nandyal District

District Center: Nandyal.

Assembly constituencies: 6 (Nandyal, Allagadda, Banaganapalle, Done, Nandikotkuru, Srisailam).

Revenue Divisions: Atmakuru (new), Nandyala, Done‌ (new).

Mandals: 29

Mandals in Atmakuru Division: Srisailam, Atmakuru, Velugodu, Nandikotkuru, Pagidyala, Jupadu Bangla, Kottapalli, Pamulapadu, Miduthuru, Bandi Atmakuru

Mandals in Nandyal Division: Nandyala, Gospadu, Sirivella, Dornipadu, Uyyalawada, Chagalamarri, Rudravaram, Mahanandi, Allagadda, Panyam, Gadivemula, Sanjamala, Kolimigundla

Mandals in the Done Division: Banaganapalle, Avuku, Koyilakuntla, Done, Bethamcharla, Papili

Area: 9,682 sq. Km.

Population: 17.818 lakhs

Anantapur District

District Headquarters: Anantapur

Assembly constituencies: 8 (Rayadurg, Kalyanadurg, Shnganamala, Anantapur Urban, Guntakal, Uravakonda, Raptadu, Tadipatri)

Revenue Divisions: Guntakal (New), Anantapur, Kalyanadurgam.

Mandals: 31

Mandals in Guntakal Division: Uravakonda, Vidapanakallu, Vajrakaroor, Guntakal, Gutthi, Pamidi, Yadiki, Peddavaduguru

Mandals in Anantapur Division: Anantapur, Tadipatri, Koderu, Atmakuru, Peddappuru, Singanamala, Garladinne, Putlur, Yellanur, Narpala, BK Samudram, Raptadu

Mandals in Kalyanadurg Division: Rayadurg, De Hirehal, Kanekal, Bommanahall, Gummaghatta, Kalyanadurg, Brahmasamudram, Setturu, Kundurpi, Kambadur, Beluguppa

Area: 10,205 sq. Km.

Population: 22.411 lakhs

Sri Sathyasai District

District Headquarters: Puttaparthi

Assembly constituencies: 6 (Madakasira, Hindupuram, Penugonda, Puttaparthi, Kadiri, Dharmavaram)

Revenue Divisions: Dharmavaram, Kadiri, Puttaparthi (new), Penukonda. Mandals: 32

Mandals in Dharmavaram Division: Dharmavaram, Battalapalli, Tadimarri, Mudigubba, Ramagiri, Kanaganipalli, Chennekottapalli

Mandals in Kadiri Division: Kadiri, Talupula, Nambulapulakunta, Gandlapenta, Nallacheruvu, Tanakallu, Amadaguru

Mandals in Puttaparthi Division: Bukkapatnam, Kothacheruviu, Puttaparthi, Nallamada, OD Cheruvu, Gorantla

Mandals in Penugonda Division: Penukonda, Somandepalli, Roddam, Hindupuram, Chillamathur, Madakasira, Parigi, Lepakshi, Gudibanda, Rolla, Amarapuram, Agali

Area: 8,925 sq km

Population: 18.400 lakhs

YSR District

District Headquarters: Kadapa

Assembly constituencies: 7 (Kadapa, Kamalapuram, Proddatur, Badvel, Maidukuru, Pulivendula, Jammalamadugu)

Revenue Divisions: Badwell, Kadapa, Jammalamadugu

Mandals: 36

Mandals in Badvel Division: Maidukuru, Duvvur, Chapadu, Sri Avadhuta Kashinayana Mandal, Kalasapadu, Porumamilla, B.Koduru, Badvell, Gopavaram, Brahmamgari Math, Atluru, Khajipeta

Mandals in Kadapa Division: Kadapa, Chakraipeta, Erraguntla, Veerapanayunipalle, Kamalapuram, Valluru, Chennur, Chintakommadinne, Pendlimarri, Vontimitta, Siddhavatam, Vempalle

Mandals in Jammalamadugu Division: Jammalamadugu, Peddamudiyam, Mylavaram, Muddanur, Kondapuram, Pulivendula, Simhadripuram, Lingala, Tondur, Vemula, Proddatur, Rajupalem

Area: 11,228 sq. Km.

Population: 20.607 lakhs

Annamayya District

District Headquarters: Rayachoti

Assembly constituencies: 6 (Rajampeta, Koduru, Rayachoti, Thambalpally, Madanapalle, Peeru)

Revenue Divisions: Rajampeta, Rayachoti (New), Madanapalle.

Mandals: 30

Mandals in Rajampeta Division: Poduru, Penagaluru, Chitwel, Pullampeta, Obulavaripalle, Rajampeta, Nandaluru, Veeraballe, T Sundarapalle

Mandals in Rayachoti Division: Rayachoti, Sambepalli, Chinnamandem, Gaaliveedu, Lakkireddipalle, Ramapuram, Peleru, Gurrankonda, Kalakada, Kambhamvaripalle.

Mandals in Madanapalle Division: Madanapalle, Nimmanapalle, Ramasamudram, Thamballapalle, Molakalacheruvu, Peddamandyam, Kurabalakota, Pedda Thippa Samudram, B.Kothakota, Kalikiri, Valmikipuram

Area: 7,954 sq. Km.

Population: 16.973 lakhs

Chittoor District

District Headquarters: Chittoor

Assembly constituencies: 7 (Nagari, Gangadhara Nellore, Chittoor, Pothalpattu, Palamaleru, Kuppam, Punganur). Revenue Divisions: Chittoor, Nagari (new), Palamaneru (new), Kuppam (new).

Mandals: 31

Mandals in Nagari Division: Nagari, Srirangarajapuram, Vedurukuppam, Palasamudram, Karvetinagaram, Nindra, Vijayapuram

Mandals in Chittoor Division: Chittoor, Gudipala, Yadamari, Gangadhara Nellore, Pothalpattu, Penumuru, Tavanampalle, Erala, Pulicherla, Rompicharla

Mandals in Palamaneru Division: Palamaneru, Gangavaram, Pedapanjani, Somla, Chowdupalli, Punganur, Sadum, Bangarupalem, Byreddipalli, Venkatagirikota

Mandals in Kuppam Division: Kuppam, Santipuram, Gudupalle, Ramakuppam

Area: 6,855 sq. Km.

Population: 18.730 lakhs

Tirupati District

District Headquarters: Tirupati.

Assembly constituencies: 7 (Sulurupeta, Gudur, Venkatagiri, Tirupati, Chandragiri, Srikalahasti, Satyavedu).

Revenue Divisions: Gudur, Sullurupeta, Srikalahasti, Tirupati

Mandals: 34

Mandals in Gudur Division: Gudur, Chillakur, Kota, Vakadu, Chithamuru, Balayapalle, Venkatagiri, Dakkili

Mandals in Sullurupeta Division: Ojili, Naidupet, Pellakoor, Doravarisatram, Sullurupeta, Tada, Buchinayudi Kandriga, Varadayyapalam, Satyavedu

Mandals in Srikalahasti Division: Srikalahasti, Thottambedu, Renigunta, Erpedu, Kumara Venkata Bhupalapuram, Nagulapuram, Pichhaturu, Narayanavanam

Mandals in Tirupati Division: Tirupati Urban, Tirupati Rural, Chandragiri, Ramachandrapuram, Vadamalapet, Puthur, Yarravaripalem, Chinnagottigallu, Pakala

Area: 8,231 sq. Km.

Population: 21.970 lakhs.

The Andhra Pradesh government on Sunday reshuffled IAS and IPS officers and appointed new District Collectors and Superintendents of Police to the newly-created districts.

