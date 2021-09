Dr.YSR Foundation (USA) Organized A Mega Blood Donation Drive in Philadelphia

Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy Foundation has organized a Mega Blood Donation Camp in Philadelphia through American Red Cross on September 11, 2021. This event was in commemoration of Dr. YSR's 12th Vardhanti and 9/11 victims. American Red Cross team thanked Dr. YSR Foundation and organizer Dr. Raghava Reddy Ghosala and President Alla Rami Reddy for coming forward and helping especially during COVID pandemic. Thanks to Sarath Mandapati, Srikanth Penumada, Nagesh Mukkamalla, Hari Velkur, Dwarak Varanasi, Anji Reddy Sagamreddy, Konda Laksminarasimha Reddy, Hari Kurukunda, Venkatarami Reddy Sanivarapu, Srinivas Emani, Vijay Polamreddy, Madhu Gonipati, Sridhar Reddy, Bhanoji Reddy, Ranjendra Modugula, Anand Thondapu, Geethanjali, Lakshminarayana Reddy, Padmanabha Reddy, Chandra Dontharaju, and YSR followers for making this a grand success.

Thanks to the Blood Donors Anand Tondapu, Anil Kasiresdy, Anil Yadav, Balakrishna Bodireddy, Bharathku Kottala, Bhramarambika Karikeshamma, Devendar Reddy Hanumayyagari, Harsha Nimmala, Jagannatha Reddy Putcha Putcha, Janardhan Baddam, Kiran Reddy Guduru, Laxmi Konda, Madhu Anduru, Madhu Puduru, Naga Vamsi Bommareddy, Nagendra Mukkamalla, Nagesh Godasi, Nageswara Chilukuri, Nageswara Mukkamalla, Nirmala Baireddy, Nithin Reddy Pinnamreddy, Prasanna Bayapureddy, Raghava Reddy Ghosala, Rahul Chidri, Rajani Palagiri, Rajendra Modugula, Rajendra Reddy Vallapalem, Rajkumar Alchuru, Rama Yellampally, Ramachandra Desaraj, Ramakrishna Mussani, Ramireddy Jonnalagada, Ravindra Pallerla, Reddaiah Vundela, Sadanandam Bharatha, Sahithi Gosala, Sarath Mandapati, Sasya Lakshmi Amaravadi, Satish Kommareddy, Siva Challa, Siva Reddy Tatimakula, Siva Tarun Reddy Ponnapureddy, Snehi Mukkamalla, Sridhar Gudeti, Srikanth Penumada, Srikanth Reddy Paluri, Srinivasa Bhimireddy, Sushni Mukkamalla, Tanuja Kasiresdy, Varsha Palagiri, Varun Reddy Guduru, Venkata Kunam, Venkata Mohan Gadibavi, Venkata Nagarjuna Thammineni, Venkata Pusuluru, Venkatana Nossam, Vijaya Polamreddy, Vijaybhaskar Yate, Viraj Reddy, Yugandhar Reddy Pinnamreddy along with other YSR Followers for donating their blood and saving lives.