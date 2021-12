AP CM YS Jagan Condoles K Rosaiah's Death

Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy has expressed grief over the demise of K Rosaiah, senior politician, who served as Chief Minister of united AP and Governor of Tamil Nadu. He conveyed condolences to the bereaved family members.

పెద్దలు రోశయ్య గారి మరణవార్త నన్నెంతగానో బాధించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా, ఆర్థిక మంత్రిగా, శాసనసభ్యుడిగా... సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో పలు పదవులను అలంకరించిన రోశయ్య గారి మృతి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు తీరని లోటు. ఆయన కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. — YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) December 4, 2021