YSRCP New Districts Chiefs, Regional Coordinators Appointed, Check List

TADEPALLI: The YSR Congress Party on Tuesday released the list of district YSRCP presidents and regional coordinators. Government Advisor Sajjala Ramakrishna Reddy released the list. While announcing the party posts on Tuesday, Sajjala said that the YSRCP will work with the same determination as to when it was in the Opposition. The new team will lead the party into elections and get closer to the people, he asserted.

11 YSR‌CP Regional Co-ordinators

Chittoor, Anantapur, Satyasai, Annamayya – Peddireddy Ramachandra Reddy

YSRKdapa District, Tirupati - Anil Kumar Yadav

Guntur, Palnadu - Kodali Nani

Bapatla, Prakasam, Nellore - Balineni Srinivasa Reddy

Eluru, East Godavari West Godavari, Kakinada, Konaseema region- PV Midhun Reddy, Pilli Subhash Chandra Bose

NTR, Krishna Districts - Marri Rajasekhar

Visakhapatnam, Alluri Sitaramaraju, Anakapalli- YV Subba Reddy

Kurnool, Nandyala – Sajjala Ramakrishna Reddy, Buggana Rajendranath

Parvathipuram, Vijayanagaram, Srikakulam- Botsa Satyanarayana

The Coordinator for Regional Coordinators and District Presidents would be Sajjala Ramakrishna Reddy and YSRCP MP V Vijayasai Reddy would be the in-charge of all the YSRCP affiliates.

YSRCP District Presidents

Chittoor – Bharat

Anantapur - Kapu Ramachandra Reddy

Satyasai - Sankar Narayana

Annamayya - Gadikota Srikanth Reddy

Kurnool- Y. Balanagi Reddy

Nandyal- Katasani Rambhupal Reddy

YSR Kadapa - Suresh Babu

Tirupati - Chevireddy Bhaskar Reddy

Nellore - Vemireddy Prabhakar Reddy

Prakasam - Madhusudan Yadav

Kakinada- Kurasala Kannababu

West Godavari District – Ranganadha raju

Visakhapatnam- Muthamsetti Srinivas (Avanthi Srinivas)

Anakapalli- Karanam Dharmasri

Viziayanagaram - Chinna Srinu

Srikakulam - Dharmana Krishnadas

Guntur- Mekathoti Sucharitha

Palnadu- Pinnelli Ramakrishna Reddy

NTR - Vellampalli Srinivas

Krishna- Perni Venkatramayya (Nani)

Eluru- Alla Nani

East Godavari - Jakkampudi Raja

Konaseema- Ponnada Satish Kumar

Alluri Sitaramaraj- Bhagyalakshmi

Parvathipuram Manyam- Pushpa Sri Vani

YSRCP district in-charges

Guntur - Dharmana Prasada Rao

Kakinada- Seediri Appalaraju

Srikakulam - Botsa Satyanarayana

Anakapalli- Rajanna Dora

ASRR - Gudivada Amarnath

Vizayanagaram- Budi Muthyalanaidu

West Godavari - Dadisetti Raja

Eluru - Pinipe Viswaroop

East Godavari – Chellaboina Venu

NTR - Taneti Vanitha

Palnadu - Karumuri Nageswara Rao

Bapatla- Kottu Satyanarayana

Amalapuram - Jogi Ramesh

Ongole – Meruga Nagarjuna

Visakhapatnam- Vidadala Rajini

Nellore- Ambati Rambabu

Kadapa - Adimulapu Suresh

Annamayya - Kakani Govardhan Reddy

Anantapur- Peddireddy Ramachandra Reddy

Krishna- RK Roja

Tirupati- K Narayana Swamy

Nandyala -Amjad Basha

Kurnool - Buggana Rajendranath Reddy

Satyasai- Gummanur Jayaram

Chittoor- Usha Sri Charan‌

Parvathipuram- Gudivada Amarnath

